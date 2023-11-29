الحماية المدنية: مصرع 127 شخصا اختناقا بالغاز منذ بداية السنة

الجزائر-بلادي انفو: أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل 1100 حادث اختناق بالغاز، خلّف وفاة 127 شخصا وإنقاذ 2434 آخرين خلال السنة الحالية 2023.

وجاء ذلك في تصريح للرائد نسيم برناوي، نائب مدير مكلف بالإحصاء والإعلام بمديرية الحماية المدنية، في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، على هامش انطلاق الحملة الوطنية الوقائية من الاختناقات

وأكد برناوي أن إحصائيات هذه السنة ارتفعت مقارنة بإحصائيات السنة الماضية التي عرفت تسجيل 111 حالة وفاة، وإنقاذ أزيد من 2000 شخص.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه الحملة التي أعطيت إشارة انطلاقها من ولاية سطيف للوقاية من أخطار غاز أحادي أكسيد الكربون، ستعرف برنامجا ثريا يشمل التحسيس عبر الوسط المدرسي واستغلال الساحات العمومية والدخول إلى البيوت من أجل تقديم النصح والإرشادات حول كيفية الاستعمال الجيد والآمن لأجهزة التدفئة وسخانات المياه.

وقال برناوي: “اليوم ننطلق في البرنامج الثاني المتمثل في قوافل وقائية تجوب البلديات والساحات العمومية، ودخول البيوت رفقة نفطال، سونلغاز، جمعيات المجتمع المدني والأسلاك الأمنية لنقف على الأخطاء التي تؤدي إلى حوادث الاختناق”

في حين أكد ذات المصالح، أن الهدف يبقى ترسيخ الثقافة الوقائية والحد من هذه الحوادث.

ليديا كبيش

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