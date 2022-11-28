الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص إثر انفجار للغاز بالمحمدية في العاصمة

تمكّنت وحدة الحماية المدنية بولاية الجزائر على الساعة 05 و15 دقيقة من صباح هذا الاثنين من انقاذ 3 مواطنين في حالة خطر، على إثر إنفجار لغاز المدينة تبعه حريق بشقة شاغرة بالطابق الثاني لعمارة متكونة من 05 طوابق، بحي زرهوني مختار قرب ملحقة البلدية لدار_البيضاء.

خلف الانفجار إصابة 03 أشخاص (01 شخص إنتشل مصاب من تحت الردوم، 01 خلع في الكتف، 01 في حالة صدمة)، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، كما تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره للشقق المجاورة، تم تسجيل إنهيار جدران الشقة و كذا 02 منزلين مجاورين بالإضافة إلى تسجيل تضررات على مستوى 06 شقق بالطوابق العليا للعمارة.

ش.ن

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