الحماية المدنية تنظم مناورة للوقوف على جاهزية فرق التدخل في الفيضانات

16 مايو، 2023

قامت مصالح الحماية المدنية بتنظيم مناورة جهوية بولاية تبسة، وهذا في إطار الوقوف على مدى جاهزية فرق التدخل.

وحسب بيان لذات المصالح فقد تمثلت المناورة في تمرين محاكاة لفيضان يمس ولاية تبسة تم من خلاله اختبار مخطط تنظيم النجدة الولائي.

كما تتمثل المناورة في ورود نشرية خاصة لتساقط أمطار تصل كمياتها إلى 50 ملم. وتكون مرفوقة برياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر.

وتسبب هذا الاضطراب الجوي في انقطاع الطريق الولائي رقم 8 بالماء الأبيض، فيضان الواد بالونزة وتأثرت عدة أحياء وسكنات.

اما ببلدية بئر العاتر السكان المحاذيين للواد مهددون وارتفاع منسوب المياه في بعض الأحياء. ارتفاع منسوب المياه بمنطقتي واد الناقصي والمنطقة الصناعية بتبسة. تسجيل حادث مرور خطير ببكارية تمثل في انحراف حافلة بالواد خلّف عدة ضحايا

ليديا كبيش

16 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

بوسليماني يحث وسائل الإعلام الوطنية على تكثيف جهودها لترقية صورة الجزائر عبر العالم

13 مايو، 2023

رئيس الجمهورية يشرف على حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال

12 يوليو، 2022

المدير العام للأمن الوطني يهنئ قواته العملياتية التي ساهمت في إنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

7 يوليو، 2022

استرجاع 15 بئر وحفر 3 آبار غاز جديدة بحاسي الرمل

26 يناير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: