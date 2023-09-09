الحماية المدنية تطمئن: لا خسائر بالولايات الغربية إثر زلزال المغرب

أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية،بيانا طمأنت من خلاله انه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية بالولايات الغربية للبلاد التي أحس سكانها بالزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وجاء في نص اليان: “على إثر الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بعض ولايات غرب البلاد. قامت مصالحنا بعمليات استطلاع بكل من ولايات تندوف، بني عباس.. تيميمون، بشار ، النعامة، تلمسان وسيدي بلعباس، ولم نسجل أية خسائر”.

وللتذكير فقد لقي 632 شخصا حتفهم وأصيب 329 آخرون بجروح في زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت متسببا في أضرار جسيمة.

ووقع الزلزال في منطقة‭‭ ‬‬إيغيل‭‭ ‬‬بجبال الأطلس الكبير بقوة 7,2 درجة على سلم ريشتر

ليديا كبيش

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