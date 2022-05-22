الحماية المدنية تضع كل الوحدات العملية في حالة التأهب القصوى

الحماية المدنية تضع كل الوحدات العملية في حالة التأهب القصوى

أكدت المديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم وضع كل الوحدات العملية في حالة تأهب قصوى، وذلك ابعا للنشرة الجوية الخاصة بارتفاع درجات الحرارة مع تكثيف الحملات التوعوية حول الالتزام بالنصائح الوقائية في مثل هذه الظروف.

وأصدرت ذات المصالح، بيانا حذرت من خلاله من موجة الحر التي تضرب عدة ولايات من الوطن، داعية المواطنين لاتباع جملة من النصائح.

كما دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين للالتزام بجملة من الإرشادات هي :

1- عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

2- تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة، يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع.

3- استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية.

4- إغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار.

5- ترك النوافذ مغلقة طيلة النهار، وفتحها فقط في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.

6- إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها.

7- إذا توجب عليك الخروج، يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) وعلاوة على ذلك، يفضل أن يكون فاتحة اللون.

8- تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى…).

9- عدم التوافد على المجمعات المائية للسباحة نظرا لخطورتها

10- الاستحمام عدة مرات في اليوم بدون تجفيف البدن، أو بإستعمال مرذاذ الماء.

11- إعطاء شرب المـــاء بانتظام للأطفال و المرضى وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.

12- بالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة، من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند إنخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.

13- الإحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل

14- عدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة

رمزي أحمد توميات

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