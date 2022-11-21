الحماية المدنية تسدي جملة من النصائح تحسبا للاضطراب الجوي المرتقب

تحسبا للاضطراب الجوي المرتقب خلال الأيام المقبلة المتمثل في هطول أمطار غزيرة، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر، لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث، و إتباع الإرشادات والنصائح ، كوجوب تخفيض السرعة بالنسبة للسائقين، واستعمال الأضواء المنخفضة، حتى في وضح النهار و احترام مسافة الأمان، و عدم القيام بالمنورات والتجاوزات الخطيرة .

كما قدمت مصالح الحماية المدنية جملة من النصائح، أهمها الابتعاد عن الوديان و حواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار التي تمثلها، عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات و عدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور، يجب مرافقة الأطفال لا سيما الصغار،للذهاب للمدارس واختيار الطريق الآمن، والإبتعاد عن الأسلاك الكهربائية، التي قد تسقط جراء الرياح القوية، تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الامطار.

و أضافت ذات المصالح، بأنه و في حالة تعطل السيارة وسط المياه، يجب على السائق الإتجاه إلى مكان عالي، لأن الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة و من فيها، و في حالة تسرب المياه داخل المنزل، تنصح مصالح الحماية المدنية بقطع التيار الكهربائي و الغاز، وفي حالة وقوع أي خطر يرجى من المواطنين الإتصال بالحماية المدنية على الرقم الأخضر: