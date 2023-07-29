الحماية المدنية: تسجيل 160 غريقا منذ الفاتح جوان الماضي

كشفت مصالح الحماية المدنية عن تسجيل 10 وفيات تم انتشالهم منها 8 حالات في الشواطئ وحالتين على مستوى المجمعات المائية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هناك 5 حالات في الشواطئ الممنوعة، غريقان في جيجل، غريقان في سكيكدة وغريق واحد في مستغانم، بالاضافة إلى 3 حالات في الشواطئ المسموحة براية حمراء، غريقان في بجاية وغريق في تيبازة.

هذا وقد ارتفع عدد الغرقى منذ الفاتح جوان من السنة الجارية إلى اليوم 160 حالة من بينها 109 حالة وفاة في الشواطئ و51 حالة في المجمعات المائية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...