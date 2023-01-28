الحماية المدنية تسجل 5103 تدخل وتنقذ 282 شخص خلال يومين

سجلت وحدات الحماية المدنية 5103 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن، خلال 24 ساعة الأخيرة. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور. الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 194 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. خلفت هذه الأخيرة وفاة 4 أشخاص وإصابة 182 أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

في حين سجلت ذات المصالح 49 تدخلا من أجل إنقاذ وإسعاف 130 شخص مسمّمين جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه و الحمام داخل منازلهم، عبر عدة ولايات من الوطن. وتم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الاستشفائية

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة بغاز أحادي الكربون. وهذا في كل من ولاية أم البواقي يتعلق بشيخ يبلغ من العمر 72 سنة متوفي مسمم بالغاز بقرية عباس لغرور

وفي ولاية وهران توفي شخص يبلغ من العمر 61 سنة متوفي بحي قنيطة. وبولاية تيزي وزو سجلت وفاة شخص يبلغ من العمر 61 سنة بقرية أسيف بومالة بلدية تيزي نثلاثة.

رمزي أحمد توميات

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