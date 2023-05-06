الحماية المدنية تسجل 4805 تدخلا خلال 48 ساعة الأخيرة

كشفت مصالح الحماية المدنية، ان وحداتها خلال الفترة الممتدة ما بين 4 إلى 6 ماي الجاري، سجلت 4805 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية. سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 399 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 7 أشخاص و إصابة 422 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل تقديم الإسعافات الأولية 7 أشخاص لهم بداية اختناق جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون. المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الماء في كل من ولايات خنشلة 6 أشخاص وولاية عنابة 3 أشخاص. تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم في حالة مستقرة إلى المستشفيات المحلية .

الى جانب هذا، تدخل عناصر الحماية المدنية لولاية الجلفة من اجل انتشال شخصين متوفيين اختناقا وآخر له صعوبة في التنفس من داخل بئر بالمكان المسمى منطقة كريرش بلدية الزعفرانة . تم تقل الضحايا الى المستشفى المحلي.

للعلم، تدخلت الحماية المدنية من اجل إطفاء 3 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر حريق وولاية قسنطينة حريقين. أدت هاته الحرائق إلى إصابة 4 أشخاص ببداية اختناق بولاية قسنطينة. على اثر حريق شب بعدادات كهربائية لبناية تقع بالمدينة الجديدة علي منجلي بلدية الخروب. تم التكفل بالضحايا ونقلهم الى المستشفى المحلي.

ليديا كبيش

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