الحماية المدنية تحذّر من الصعود إلى المناطق الجبلية

الحماية المدنية تحذّر من الصعود إلى المناطق الجبلية

أصدرت اليوم الخميس، مصالح الحماية المدنية، بيانا هاما حذرت من خلاله من الصعود إلى المناطق الجبلية واستعمال المسالك الصعبة في ظل الثلوج المتساقطة بهذه الأيام.

وأوضحت ذات المصالح، أو هذا الإجراء جاء تحسبا لتوافد السياح على المرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات الشريعة و تيكجدة. وفي ظل الثلوج المتساقطة في هاته المناطق.

و دعت مصالح الحماية المدنية كافة المواطنين بتفادي الصعود إلى المناطق الجبلية بمركبات غير مزوّدة بالسلاسل الخاصة بالأطرات. وعدم استعمال الطرقات و المسالك الصعبة بسبب خطورة الانزلاق نتيجة الثلوج و الجليد (verglas)المتراكم على الطرقات.

كما نصت الحماية المدنية المواطنين بتفادي التجوّل بصفة منفردة في المناطق الجبلية الوعرة، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش