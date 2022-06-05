قامت المديرية العامة للحماية المدنية بتخصيص جهاز أمني وقائي وعملياتي، من أجل السلامة وأمن مراكز الإمتحانات، حسبما أفادت به ذاه الهيئة في بيان لها.

وكشف البيان، أن المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية تقوم بإجراء عدة زيارات أمنية وقائية. لكل المؤسسات التعليمية المعنية باحتضان إمتحانات نهاية السنة.

ويكمن الهدف المرجو من هذه الزيارات في الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة للسلامة. وكذا مدى احترام التدابير الوقائية الخاصة، من أجل الوقوف على سلامة الممتحنين والمؤطرين.

وهذا بالقيام بزيارات وقائية ميدانية عبر 2741 مركز للإمتحانات مخصص لإستقبال التلاميذ الممتحنين خاص بالطور الدراسي المتوسط. و2525 مركز خاص بالطور الدراسي الثانوي، بالإضافة إلى 201 مركز مخصص لعملية التصحيح.

كما سيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من حوالي 18562 عون تدخل بمختلف الرتب بالإضافة 1460 سيارة إسعاف و كذا 1026 شاحنة إطفاء، يتم تخصيصها حسب من أجل تغطية عملية ناجعة والسهر على سلامة وأمن الممتحنين و كذا المؤطرين

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