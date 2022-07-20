 الحماية المدنية تباشر مهامها في اخماد حرائق تونس

كشفت اليوم الأربعاء، المديرية العامة للحماية المدنية أن 80 بالمائة من العتاد وأفراد الحماية المدنية الجزائرية دخلوا التراب التونسي، وباشرت مهامها بإطفاء الحريق الذي يشهده جبل بوقرنين التونسية.

وحسب بيان لذات المصالح، تشارك في العملية التضامنية وحدات الحماية المدنية من مختلف الولايات كتبسة، قسنطينة، سوق اهراس، عنابة، ميلة، قالمة، خنشلة، الطارف، باتنة، أم البواقي.

ووصلت منذ صبيحة اليوم شاحنات إطفاء من الحجم الكبير، وسيارات قيادية وسيارة اسعاف، إضافة إلى 80 فردا إلى تونس.

كما اتجهت فجر الأربعاء، حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية للدخول إلى التراب التونسي، وهذا بطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وللتذكير، فقد أمر أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالارسال الفوري لعتاد بري وجوي إلى الشقيقة تونس, بطلب منها، لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية :”عقب طلب من الجمهورية التونسية الشقيقة أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالإرسال الفوري لحوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية و 20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير إلى تونس لمساعدة إخواننا التونسيين في إخماد الحرائق المندلعة في الغابات، ستصل خلال الساعات الأولى من صبيحة الأربعاء”.

رمزي أحمد توميات

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