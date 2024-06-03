الحماية المدنية بسكيكدة تتدخل لإسعاف الجرحى في حادثين مروريَين منفصلين

أفاد بيان لمديرية الحماية المدنية بسكيكدة في صفحتها الرسمية على فيسبوك بوقوع حادث مرور امس في حدود الساعة 13 سا و57 دقيقة بالطريق الوطني رقم 43 بمنطقة سطيحة ببلدية بوشطاطة إثر إنحراف سيارة سياحية.

واسفر الحادث عن إصابة 03 اشخاص بجروح مختلفة و تتراوح اعمارهم بين (23 و54) سنة حيث تدخلت الوحدة الثانوية تعالوس لآسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى تمالوس.

واوضح بيان اخر للحماية المدنية بسكيكدة بوقوع حادث مرور امس في حدود الساعة 15س و15 دقيقة على مستوى الطريق السيار شرق غرب.

هشام تزير