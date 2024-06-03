الحماية المدنية بسكيكدة تتدخل لإسعاف الجرحى في حادثين مروريَين منفصلين

3 يونيو، 2024

أفاد بيان لمديرية الحماية المدنية بسكيكدة في صفحتها الرسمية على فيسبوك بوقوع حادث مرور امس في حدود الساعة 13 سا و57 دقيقة بالطريق الوطني رقم 43 بمنطقة سطيحة ببلدية بوشطاطة إثر إنحراف سيارة سياحية.

واسفر الحادث عن إصابة 03 اشخاص بجروح مختلفة و تتراوح اعمارهم بين (23 و54) سنة حيث تدخلت الوحدة الثانوية تعالوس لآسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى تمالوس.

واوضح بيان اخر للحماية المدنية بسكيكدة بوقوع حادث مرور امس في حدود الساعة 15س و15 دقيقة على مستوى الطريق السيار شرق غرب.

هشام تزير

3 يونيو، 2024
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