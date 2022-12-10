الحماية المدنية: الغاز يتسبب في وفاة 6 أشخاص

توفي 6 أشخاص خلال اليومين الماضيين بسبب الغاز الصامت، حسبما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فإن وحدات الحماية المدنية، قدمت الإسعافات الأولية لــ 15 شخص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مختلف أجهزة التدفئة عبر العديد من ولايات الوطن، تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية المحلية.

وحسب نص البيان، فقد توفي 5 أشخاص من عائلة واحدة بورقلة جراء تسرب غاز المدينة ويتعلق الأمر بعائلة تتراوح أعمارهم من 60 سنة الى 08 سنوات يقطنون ببلدية المخادمة، تم تحويلهم من العيادة المحلية الى مستشفى ورقلة من طرف مصالح الحماية المدنية.

بالاضافة الى وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة بالجلفة مختنقا بغاز أحادي الكربون Co المنبعث من مدفأة بالمسكن العائلي الكائن بحي 104 مسكن بلدية دار الشيوخ، تم تحويله إلى مستشفى المنطقة.

ليديا كبيش

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