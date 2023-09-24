الحماية المدنية الجزائرية تشارك في دورة تكوينية حول إدارة الأزمات والكوارث في فرنسا

24 سبتمبر، 2023

شارك ممثل عن الحماية المدنية الجزائرية في دورة تكوينية خاصة أُقيمت في فرنسا في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير مهارات التسيير في حالات الأزمات والكوارث.

وشملت هذه الدورة مشاركة من عدة دول منها الجزائر، البينين، ساحل العاج، إسبانيا، أوكرانيا، البرازيل، الكونغو، السنغال وتونس.

تضمنت الدورة سلسلة من المحاضرات والتمارين المحاكية التي تركز على تقنيات إدارة الأزمات وقيادتها. وقد تمت مراقبة وتوجيه هذه الأنشطة من قبل خبراء دوليين ذوي خبرة عريقة في هذا المجال.

تعكس هذه الفرصة التزام الحماية المدنية الجزائرية بتعزيز القدرات الوطنية والتعاون الدولي في مجال التصدي للكوارث وإدارة الأزمات بشكل فعال .

خديجة مقداد

24 سبتمبر، 2023

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