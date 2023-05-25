الحماية المدنية: البحث عن طفلة مفقودة في ولاية قالمة

الحماية المدنية: البحث عن طفلة مفقودة في ولاية قالمة

أعلنت مصالح الحماية المدنية في بيان لها اليوم الخميس عن فقدان طفلة صغيرة ببلدية بوحشانة التابعة لولاية قالمة شرق الجزائر.

و تدخلت مصالح الحماية على الساعة 04سا10د من أجل عملية البحث عن الطفلة المفقودة التي تبلغ من العمر 07 سنوات بوسط مدينة بوحشانة بلدية بوحشانة دائرة لخزارة ولاية قالمة، يضيف ذات المصدر.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 127 عونا بمختلف الرتب و 06 غطاسين حيث أن عملية البحث لازلت متواصلة لإيجاد الطفلة، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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