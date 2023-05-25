الحماية المدنية: البحث عن طفلة مفقودة في ولاية قالمة

25 مايو، 2023
االحماية المدنية: البحث عن طفلة مفقودة في ولاية قالمة

أعلنت مصالح الحماية المدنية  في بيان لها اليوم الخميس عن فقدان طفلة صغيرة ببلدية بوحشانة التابعة لولاية قالمة شرق الجزائر.

و تدخلت مصالح الحماية على الساعة  04سا10د من أجل عملية البحث عن الطفلة المفقودة التي تبلغ من العمر 07 سنوات بوسط مدينة بوحشانة بلدية بوحشانة دائرة لخزارة ولاية قالمة، يضيف ذات المصدر.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 127 عونا بمختلف الرتب و 06 غطاسين حيث أن عملية البحث لازلت متواصلة لإيجاد الطفلة، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

25 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

لعمامرة يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين في الجزائر

22 يناير، 2022

احباط محاولات اغراق الجزائر بمبالغ مالية مزورة

25 مايو، 2021

تونس تُدين بشدّة التصريحات المسيئة للجزائر

2 فبراير، 2021

قوات البوليساريو تقصف مواقع قوات الاحتلال المغربية بقطاعات حوزة، البكاري والمحبس

23 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: