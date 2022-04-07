تسبب إنفجار قوي وقع اليوم الخميس ببناية متكونة من طابقين بولاية برج بوعريريج في إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة.

و حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية في بيان لها، فإن الحادث وقع صبيحة اليوم الخميس على الساعة التاسعة و35 دقيقة على مستوى حي 5 جويلية ببلدية ودائرة برج بوعريريج.

وأسفر الحادث الذي ما تزال أسبابه مجهولة، عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة أحدهم في حالة خطيرة، تضيف ذات المصالح، التي كشفت أنه تم تسخير 5 سيارات إسعاف و4 شاحنات إطفاء أثناء التدخل في الحادث.

رمزي أحمد توميات

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