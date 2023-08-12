الحماية المدنية: إرتفاع حصيلة حادث المرور بالطريق السيار سيدي عيش إلى 36 مصابا
كشفت اليوم الحماية المدنية، عن إصابة 36 شخصا بجروح متفاوتة كحصيلة نهائية، خلفها حادث مرور تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين و سيارة سياحية بالطريق السريع بمخرج نفق سيدي عيش، اتجاه الجزائر، بلدية ودائرة سيدي عيش، ولاية بجاية.
كما أفادت الحماية المدنية، بوجود 4 مصابين من بين 36 جريحا، في حالة خطيرة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
للتذكير ، فإن حادث المرور وقع على الساعة 17سا20د بمخرج نفق سيدي عيش اتجاه الجزائر بلدية ودائرة سيدي عيش بولاية بجاية، حسب ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور