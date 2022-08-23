الحماية المدنية: إخماد 22 حريق عبر 12 ولاية خلال 24 ساعة

23 أغسطس، 2022
تمكنت مصالح الحماية المدنية، من اخماد 22 حريقا على مستوى 12 ولاية، خلال 24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها.
وأوضح البيان، أن وحدات الحماية المدنية قامت بإخماد 22 حريق من الغطاء النباتي على مستوى 12 ولاية، منها 4 حرائق (حريق غابة – حريقي أدغال و  حريق أحراش ).
بالاضافة الى 18 حريق محصول زراعي  في كل من ولايات تيبازة ، البويرة ، تيزي وزو ، بجاية ، الشلف بسكرة، البليدة ، تلمسان، سطيف ، سيدي بلعباس ، قسنطينة  و غليزان.
في المقابل، قدرت الخسائر بـــ1.5 هكتار من الأدغال، 40 هكتار من الأحراش و كذا 2473 حزمة تبن و 340 شجرة مثمرة.
وبخصوص الحالة العامة لحرائق الغابات و المحاصيل الزراعية الى غاية هذا اليوم على الساعة 11 صباحا، فأكدت ذات المصالح، أنه لم يسجل أي حريق.
كما تبقى جميع الوسائل المدية و البشرية المجندة  لمكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية في حالة تأهب للتدخل، يضيف البيان.
ليديا كبيش
23 أغسطس، 2022

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