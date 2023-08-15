الحماية المدنية: إخماد 14 حريقا عبر 9 ولايات

15 أغسطس، 2023
الحماية المدنية: 15 حريقا بـ 8 ولايات خلال الحصيلة الأخيرة
الحماية المدنية: 15 حريقا بـ 8 ولايات خلال الحصيلة الأخيرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية من إخماد 14 حريقا على مستوى التراب الوطني، وهذا لغاية ليلة أمس على الساعة 23:00.

وأكدت ذات المصالح، في بيان لها، أنها تمكنت من إخماد 6 حرائق في ولاية بجاية، وحريق في ولاية البويرة، بينما أخمدت فرق الحماية حريق أدغال في تيبازة وآخر بالمدية.

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريقين في ولاية سوق أهراس، وحريق واحد في كل من جيجل، أم البواقي، سطيف وتيزي وزو.

وتتواصل عملية حراسة المناطق التي اشتعلت فيها النيران من أجل التدخل في حالة عودة ألسنة اللهب للاشتعال، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

15 أغسطس، 2023

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