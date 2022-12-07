الحكومة تقرّر اصلاحات هامة لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية

7 ديسمبر، 2022

كشف بيان صادر عن الحكومة أنها درست مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، قدّمه وزير التربية الوطنية.

يهدف مشروع هذا النص حسب بيان الحكومة إلى إعادة تنظيم القانون الأساسي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.

وأوضح البيان ان هذا المسعى يتماشى مع مخطط عمل الحكومة في مجال وضع إطار معياري ذي جودة قصد ضمان حوكمة راشدة من خلال مراجعة النصوص التنظيمية المعمول بها التي تؤطر عمل المركز.

وأضاف بيان الحكومة ان هدف المشروع يتمحور حول مسايرة المتطلبات الجديدة سواءً ما تعلّق منها بالمعرفة أو بالأنظمة التكنولوجية للإنتاج والتسيير التي أملتها عملية إصلاح المنظومة التربوية المبادر بها من قبل السلطات العمومية.

يشار الى أن ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 7 ديسمبر 2022، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، تم خلاله دراسة عدة ملفات هامة من بينها ملف قطاع التربية.

فايزة .س

7 ديسمبر، 2022

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