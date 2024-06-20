الحكومة تدرس مختلف التدابير المتخذة لتنفيذ لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب

20 يونيو، 2024

تناولت الحكومة في اجتماعها، المنعقد الخميس برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مختلف التدابير المتخذة لتنفيذ لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

واستعرضت الحكومة مدى تنفيذ البرنامج الخاص الذي أمر به للتخفيف من وطأة نقص الماء الشروب وتطوير قدرات إنتاج المياه ضمن مشروع طموح يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين ومواجهة الشح المائي الناجم عن الجفاف والتغيّر المناخي.

كوثر غريبي

20 يونيو، 2024
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