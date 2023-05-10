الحكومة بصدد وضع استراتيجية وطنية للغابات

قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية.خلال اجتماع للحكومة، انعقد بقصر الحكومة اليوم الأربعاء 10 ماي 2023، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، حسب بيان صادر من مصالح الوزير الأول.

ويرمي مشروع هذا النص حسب ذات بيان إلى وضع استراتيجية وطنية للغابات تتضمن جملة من التوجيهات تم إعدادها بما يتطابق مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة الأملاك الغابية الوطنية واستعمالها والحفاظ عليها لصالح المجتمع، يضيف البيان.

ويأخذ مشروع هذا النص في الحسبان الالتزامات الدولية المتخذة في مجال حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والقدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، في إطار تنمية مستدامة متكاملة، تتمحور حول التعاون الوثيق بين الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وكذا إشراك السكان مستعملي الغابات لاسيما السكان المحاذين لها وممثلي المجتمع المدني الذين ينشطون في مجال تنمية الموارد الغابية وتسييرها المستدام، يختم البيان.

عبد النور.ك

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