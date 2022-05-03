الحكومة المالية تُلغي الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا

3 مايو، 2022

 أعلنت الحكومة المالية مساء أمس الإثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، مندّدة بالانتهاكات الصارخة للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و”خروقاتها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الحكومة ألغت كل الاتفاقيات التي تحدد إطارا قانونيا لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.

ش.ن

 

 

3 مايو، 2022

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