أعربت الحكومة الجهوية بمقاطعة جزر البليار برئاسة الإشتراكية كونتشا آندريو، عن رفضها بشكل علني قرار رئيس الحكومة المركزية الإسبانية بيذرو سانتشيث بشأن النزاع بالصحراء الغربية.

وأوضح الناطق بإسم الحكومة الجهوية الإشتراكي لاغو بيغيرويلا أن هذه الأخيرة تدافع عن السبل التي يمكن أن تسمح بالإعتراف بجميع الحقوق التي تدافع عنها المنظمات الدولية.

وأضاف قائلا :” إن حكومتنا الجهوية ورئيستها يلتزمون دائما بالوضوح في المواقف، وما فتئنا ندافع عن حقوق الإنسان، ونمنح الدعم للشعب الصحراوي، الذي عانى منذ سنوات من غياب العدالة”..

وقد أظهرت رئيسة الحكومة الجهوية كونتشا آندريو تعاطفها مع القضية الصحراوية، وأثناء عهدتها الرئاسية خصّصت مشروعات تعاون وتحسيس لفائدة مخيمات اللاجئين.

وفي أعقاب إطّلاعها بقليل على قرار رئيس الحكومة المركزية، ردّت بقولها:” أنا على يقين تام بأننا نعيش زمنا صعبا، الآن أكثر من أيّ وقت فات، وإنه لمن الأهميّة بمكان إحترام والدفاع عن القيّم العالمية: حقوق الإنسان، والشعب الصحراوي يستحقّ التمتّع بالسلام والحرية، ومن القلب، أمنح دعمي الى العائلات والشعب الصحراوي كلّه”.

رمزي أحمد توميات

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