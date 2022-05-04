الحزب الشيوعي الصيني يُطلق مسابقة انشاء المقالة أو انتاج الفيديو القصير لصالح شباب الدول العربية تحت عنوان: “الحزب الشيوعي الصيني في العصر الجديد”

إعلان عن مسابقة إنشاء المقالة أو إنتاج الفيديو القصير

تحت عنوان: “الحزب الشيوعي الصيني في العصر الجديد”

سيعقد الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الوطني العشرين في عام 2022، الأمر الذي يعتبر معلما جديدا للتنمية الصينية في العصر الجديد. ومن أجل الاطّلاع على معرفة شباب الدول العربية للصين والحزب الشيوعي الصيني في العصر الجديد وتطلعاتهم ومقترحاتهم حول المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني على خير وجه، وحسن تفعيل دورهم في تطوير العلاقات الصينية العربية وتعزيز التفاهم والصداقة بين الجانبين، تنظم دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مسابقة إنشاء المقالة أو إنتاج الفيديو القصير تحت عنوان:

“الحزب الشيوعي الصيني في العصر الجديد” تجاه شباب الدول العربية.

1. موضوع المسابقة:

رجاء كتابة مقالة أو إنتاج فيديو قصير لا يتجاوز 5 دقائق متمحورا حول موضوع “الحزب الشيوعي الصيني في العصر الجديد” وحول معرفتكم أو انطباعاتكم عن الصين والحزب الشيوعي الصيني، والإنجازات الهامة والتجارب التاريخية للحزب الشيوعي الصيني في العصر الجديد، والمساهمة الدولية والدلالات العالمية لأفكار شي جينبينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الجديد، والعلاقات بين الصين والدول العربية، وقصتكم للتبادل مع الحزب الشيوعي الصيني.

2. الفترة الزمنية للمسابقة:

رجاء تقديم الأعمال إلى صندوق البريد الإلكتروني arabyouth@163.com قبل 1 يوليو عام 2022.

3. متطلبات المشاركة:

(1) نطاق المشاركة: توجّه المسابقة نحو شباب الدول العربية؛ ممكن المشاركة باسم المؤسسة والمنظمة أو بشكل فردي.

(2) متطلبات الفيديو: نقبل الفيديو المسجّل من قبل الأجهزة المتخصصة أو الهواتف الجوالة، ومن اللازم تصويره بصورة أفقية وبمقياس MP4، ولا يتجاوز حجمه 200 MB.

(3) متطلبات الأعمال المشاركة: نقبل الأعمال باللغات الصينية أو العربية أو الإنجليزية، ومن المقترح إضفاء نص الكلمة على شاشة الفيديو. ويجب ألا تكون هناك مخاطر حول حقوق الملكية الفكرية للأعمال.

4. وسيلة المشاركة في المسابقة:

رجاء إرسال الأعمال إلى صندوق البريد الإلكتروني… مع معلومات “البلد والإسم ووسيلة الاتصال”. ونشجّع المشاركين على نشر الأعمال على منصات التواصل الاجتماعي، وإرسال لقطة الصور إلى صندوق البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.

5. ترتيبات الجوائز:

(1) من المقرر وضع 10 فائزين على الجائزة الأولى، و15 فائزا على الجائزة الثانية، و20 فائزا على الجائزة الثالثة، والعدد من الفائزين على جائزة المشاركة.

(2) من المقرر وضع 3 فائزين على جائزة التنظيم، و3 فائزين على جائزة المساهمة الخاصة، تكريما على المؤسسات التي تساهم في تنظيم الشباب للمشاركة في المسابقة.

(3) من المقرر توزيع الهدايا لفائزي الجوائز من الأفراد والأحزاب والمؤسسات. ومن المقرر دعوة الفائزين على الجوائز المتواجدين في الصين للمشاركة في الفعاليات المعنية التي تقيمها دائرتنا حضوريا، ودعوة الفائزين على الجوائز الأولى والثانية والثالثة المتواجدين خارج الصين للقيام بالزيارة الاستطلاعية للصين بعد انتهاء الجائحة، وسيتحمل الجانب الصيني نفقات السفر الدولي والأكل والإقامة والتنقل في الصين.

نتطلع إلى مشاركة شباب الدول العربية الفاعلة!

دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية

للحزب الشيوعي الصيني

يوم: 7 إبريل 2022م

المصدر: شبكة طريق الحرير الإخبارية

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