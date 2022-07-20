الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي يتضامن مع الكفاح الصحراوي المشروع من أجل الحرية والاستقلال

الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي يتضامن مع الكفاح الصحراوي المشروع من أجل الحرية والاستقلال

أكد الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي تضامنه ودعمه للنضال المشروع لشعب الصحراء الغربية من أجل الحرية والاستقلال، وذلك في إعلان اعتمده مؤتمره الوطني الخامس عشر المنعقد في بوكسبورغ يوم السبت الماضي.

وأكد الحزب الشيوعي ، العضو في التحالف الثلاثي الحاكم في البلد إلى جانب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ومؤتمر نقابات عمال جنوب إفريقيا (كوساتو)، أنه يتعهد بالتضامن مع شعوب العالم ضد العدوان الإمبريالي وفي مواجهة الاحتلال الأجنبي

“بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شعوب فلسطين والصحراء الغربية وسوريا واليمن وفنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا”، يضيف الحزب.

كما تجدر الإشارة إلى أن حكومة جنوب أفريقيا وجميع الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في البلاد حساسة للغاية لمعاناة ونضالات الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال.

وللتذكير، فإن جنوب إفريقيا تقيم علاقات دبلوماسية قوية مع الجمهورية الصحراوية على مستوى السفراء منذ 2004.

ليديا كبيش

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