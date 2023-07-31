الحرائق تتلف 8128 هكتار بالبويرة

كشفت عملية الإحصاء الرسمية بولاية االبويرة عن إتلاف الحرائق الأخيرة لحوالي 8128 هكتار.

وأوضح والي البويرة، عبد الكريم لعموري، اليوم الإثنين، أن الحرائق مست 2589 مواطنا و255 منزلا متضررا في ولاية البويرة

وثمن لعموري المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين، والمتدخلين في سبيل السيطرة على الوضع وتجاوز الأزمة، بفضل الفعالية والتواجد الميداني.

كما جدد والي البويرة التأكيد على أن الدولة الجزائرية ستتكفل بكل المتضررين من مختلف الجوانب تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

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