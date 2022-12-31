الحج والعمرة: انطلاق عملية التسجيل وسحب دفتر الشروط

أعلم الديوان الوطني للحج والعمرة لكافة وكالات السياحة والأسفار، الراغبة في الترشح لتنظيم العملية لموسم 1444هـ / 2023م. أنه بامكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية https://bawabetelhadj.dZ.

وحسب بيان الديوان الوطني فإن التسجيل سيكون ابتداء من يوم 31 ديسمبر 2022م مقابل دفع مبلغ 5.000,00 دج . لحساب الديوان الوطني للحج و العمرة (رقم 64/001006210300000088) المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري – وكالة الأبيار.

وووفقا للمصدر، يودع الملف يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة: (تنظيم العملية لموسم 1444هـ 2023م مطار الإقلاع : لا يفتح) لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة. – مديرية نشاط – المديرية الفرعية لتنظيم الحج. الكائنة بشارع محمد عليلات، بجوار مسجد عبد الحميد بن باديس – القبة / الجزائر، ابتداء من تاريخ 02 جانفي 2023.

في حين حدد الديوان آخر أجل لإستلام ملفات الترشح، يوم 10 جانفي 2023م على الساعة 10.00 صباحا، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد

معجب بهذه: إعجاب تحميل...