الحج والعمرة: انطلاق عملية التسجيل وسحب دفتر الشروط

31 ديسمبر، 2022

أعلم الديوان الوطني للحج والعمرة لكافة وكالات السياحة والأسفار، الراغبة في الترشح لتنظيم العملية لموسم 1444هـ / 2023م. أنه بامكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية https://bawabetelhadj.dZ.

وحسب بيان الديوان الوطني فإن التسجيل سيكون ابتداء من يوم 31 ديسمبر 2022م مقابل دفع مبلغ 5.000,00 دج . لحساب الديوان الوطني للحج و العمرة (رقم 64/001006210300000088) المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري – وكالة الأبيار.

وووفقا للمصدر، يودع الملف يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة: (تنظيم العملية لموسم 1444هـ 2023م مطار الإقلاع : لا يفتح) لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة. – مديرية نشاط – المديرية الفرعية لتنظيم الحج. الكائنة بشارع محمد عليلات، بجوار مسجد عبد الحميد بن باديس – القبة / الجزائر، ابتداء من تاريخ 02 جانفي 2023.

في حين حدد الديوان آخر أجل لإستلام ملفات الترشح، يوم 10 جانفي 2023م على الساعة 10.00 صباحا، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد

31 ديسمبر، 2022

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