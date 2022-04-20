نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أفريل 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن هذه العمليات جاءت في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.

رمزي أحمد توميات

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