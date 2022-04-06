الجيش يوقف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في ظرف أسبوع

6 أبريل، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 05 أفريل 2022، عديد العمليات عبر التراب الوطني، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لنص البيان، فإنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

واكد البيان، أن هذه النتائج ابنوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

6 أبريل، 2022

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