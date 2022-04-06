نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 05 أفريل 2022، عديد العمليات عبر التراب الوطني، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لنص البيان، فإنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

واكد البيان، أن هذه النتائج ابنوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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