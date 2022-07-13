قامت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 جوان إلى 12 جويلية 2022، بتنفيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وكشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت في إطار مكافحة الإرهاب 21 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وحسب نص البيان، فقد كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأ للإرهابيين و06 قنابل تقليدية الصنع بكل من تبسة وعين الدفلى.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...