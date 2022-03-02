الجيش يوقف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

2 مارس، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 فيفري إلى 01 مارس 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني

في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأين  للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ببومرداس.

رمزي أحمد توميات

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