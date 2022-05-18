الجيش يوقف 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

18 مايو، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ماي 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني.

في حين ضبطت مفرزة أخرى مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بإيليزي. كما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليدتي الصنع بكل من باتنة والبويرة.

رمزي أحمد توميات

18 مايو، 2022

مقالات ذات صلة

الإتحاد الأوروبي يجدد التمسك بموقفه من نزاع الصحراء الغربية 

27 مارس، 2022

تنصيب محمد الحبيب زهانة أمينا عاما لوزارة الداخلية

12 أبريل، 2022

إنطلاق أشغال الملتقى الرابع لجمعيات ورابطات الجالية الصحراوية بأوروبا باسبانيا

24 أكتوبر، 2021

الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثورى غدا بمقبرة العالية

18 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: