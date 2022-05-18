نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ماي 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني.

في حين ضبطت مفرزة أخرى مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بإيليزي. كما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليدتي الصنع بكل من باتنة والبويرة.

رمزي أحمد توميات

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