الجيش يوقف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

قامت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 أوت 2022، بتنفيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما نجحت مفرزة مشتركة أخرى، في كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي ست 06 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بسكيكدة.

رمزي أحمد توميات

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