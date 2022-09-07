الجيش يضبط ما يقارب 6 قناطير من المخدرات المغربية

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، من توقيف 36 تاجر مخدرات واحباط محاولات إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فان الكمية تُقدر بـ 05 قناطير و8.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط 01 كيلوغرام من مادة الكوكايين و341337 قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وعين صالح وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 84 شخصا وضبطت 27 مركبة و114 مولدا كهربائيا و80 مطرقة ضغط و جهاز للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 04 أشخاص وضبط 09 بنادق صيد و388 طلقة، بالإضافة إلى 57070 علبة من مادة التبغ، بكل من أولاد جلال وورقلة والوادي وتـﭭرت وأدرار و خنشلة وسطيف والبيض.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 125073 لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 74 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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