الجيش يحدد هوية الإرهابيين المقضي عليهم بولاية سكيكدة

20 فبراير، 2022

قامت مصالح وزارة الدفاع الوطني بتحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهم يوم أمس اثر عملية البحث والتمشيط المتواصلة بغابة واد الدوارقرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

ويتعلق الأمر بكل من:
فار رشيد، المدعو”عبد الحي” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994؛
فركوس عبد الكريم، المدعو “نوح “، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994؛
ذيب إلياس، المدعو ” أبو إسماعيل” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995؛
بويسري كمال، المدعو “إبراهيم القاعدة” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996؛
غضبان عبد الكريم، المدعو “عباس الخروبي”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002؛
يوسفي خالد، المدعو “القعقاع” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008؛
سقاط عز الدين، المدعو “جابر المروكي” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة .2009

وللتذكير، فقد أفضل العلية، إلى القضاء على سبعة (07) إرهابيين واسترجاع ستة (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى

رمزي أحمد توميات

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