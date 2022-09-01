الجيش الوطني يشارك في تمرين القيادة والأركان الإستراتيجي “الشرق-2022”

1 سبتمبر، 2022
يشارك الجيش الوطني الشعبي، في تنفيذ تمرين القيادة والأركان الإستراتيجي “الشرق-2022″، خلال الفترة من 01 إلى 07 سبتمبر، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.
وحسب نص البيان، فقد انطلقت مجريات هذا التمرين يوم أمس الأربعاء، حيث اشرف نائب وزير الدفاع لروسيا الإتحادية الفريق إيفكوروف يونس بك ، بميدان المناورات سيريغيفسكي على مراسم الافتتاح الرسمي وهذا بمشاركة 13 دولة.
و تعتبر مشاركة الجيش الوطني الشعبي ممثلا في وحدة قتالية تابعة للقوات البرية في هذا التمرين فرصة لتبادل الخبرات وتقاسمها مع الجيوش الأجنبية، إلى جانب تحسين المهارات وآداء المهام المشتركة.
شيراز زويد
1 سبتمبر، 2022

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