الجيش الصّحراوي يستهدف مواقع الاحتلال المغربي

25 ديسمبر، 2022

استهدف أمس السبت، جنود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس.

   وأبرز البلاغ العسكري رقم 703 الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن  مفارز متقدمة من وحدات الجيش الصحراوي استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بأقصاف مركزة بمنطقتي لعكد وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس. وكانت هذه المفارز قد ركزت هجماتها في وقت سابق على مواقع القوات المغربية الغازية بقطاع المحبس وبمناطق روس السبطي وأكرارة الفرسيك.

    وحسب ذات البلاغ، فإن الجيش الصّحراوي يواصل هجوماته منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2022، مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات.

ياسمين بن صغير

 

25 ديسمبر، 2022

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