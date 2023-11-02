الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط “كبير” في المعارك الدائرة شمال غزة

أعلن جيش الإحتلال الصهيوني، الخميس 2 نوفمبر، مقتل ضابط وصفه بالكبير في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة.

بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضابطاً برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188، قُتل خلال معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

و كشف الجيش الصهيوني، أن عدد جنود و ضباط الإحتلال الذين قُتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى وصل إلى 332 قتيلاً، مؤكداً أن عدد المخطوفين في غزة ارتفع إلى 242 شخصاً.

شرف الدين عبد النور

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