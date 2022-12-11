الجيش الصحراوي يكبد قوات الاحتلال المغربي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

أفادت وكالة الأنباء الصحراوية أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت أمس السبت ، مواقع قوات الاإحتلال المغربي المتخندقة بقطاع حوزة، مخلفة بذلك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأضافت الوكالة حسب البلاغ العسكري رقم 695 الصادر أمس عن وزارة الدفاع الصحراوية ، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة روس ديرت بقطاع حوزة.

وركزت مفارز من ضراغم جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماتها على مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع امكالا والمحبس وبمناطق امكلي لبكر وامكلي الدشرة والعرية ولعكد. حسب ذات المصدر.

وأضافت وكالة الأنباء الصحراوية، أن هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتواصل مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار .

ش.ن

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