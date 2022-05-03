كشفت وزارة الدفاع الوطني الصحراوية في بيانها العسكري رقم ( 522 ) أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت امس الإثنين ، هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي بمناطق سبخة تنوشاد ، أميطير لمخينزة ولعكد بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وأضاف بيان وزارة الدفاع الوطني الصحراوية، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي استهدفت تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد ، فيما ركزت مفارز أخرى قصفها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة لعكد بقطاع المحبس .

وأشار البيان أنّ مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي دمرت مقر قيادة فيلق الاحتلال الثالث والاربعين بمنطقة اميطير لمخينزة بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، ركزت اول أمس الأحد قصفها على جنود الاحتلال المغربي بمنطقتي كلب النص وأسطيلة ولد بوكرين بقطاع أوسرد .

واشارت الوزارة الى ان وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل قصفها لتخندقات جنود الاحتلال المتخندقة على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

ش.ن

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