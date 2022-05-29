الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة

29 مايو، 2022

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة، حسب البيان العسكري رقم 544، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و ذكر البيان – الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) – أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمناطق أقصيبي نجلا, وأقصيبي أمشغاب, وأقصيبي لملاص في قطاع حوزة.

و تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي (جدار الذل والعار) منذ استئناف الكفاح المسلح, ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, يضيف البيان.

 

29 مايو، 2022

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