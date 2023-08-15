الجوية الجزائرية: هذه الضرائب المفروضة على الأمتعة الزائدة نحو هذه الوجهة الدولية

15 أغسطس، 2023

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الضرائب المفروضة على الامتعة الزائدة نحو جوهانسبرغ.

وأوضحت الجوية الجزائرية أنه إذا تجاوزت أمتعتك الحد المسموح به في تذكرتك. فيجب عليك دفع مبلغ إضافي مقابل عدد الكيلوغرامات الزائدة أو القطع الإضافية وفقًا لمسار سفرك.

وأكدت ذات المصالح أن الحد المسموح به على الرحلات التي تشغلها ATR هو 5 كجم لأمتعة المقصورة و 20 كجم للأمتعة المسجلة.

أما البالغ والطفل (2-11 سنة): يجب ألا يتجاوز مجموع الأبعاد الثلاثة (الطول + العرض + الارتفاع) للغرفة 158 سم.

وبالنسبة للطفل بين (0-2 سنة): يجب ألا يتجاوز مجموع أبعاد الغرفة الثلاثة (الطول + العرض + الارتفاع) 115 سم.

ليديا كبيش

15 أغسطس، 2023

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