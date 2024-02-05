الجوية الجزائرية: نقل أكثر من 7 ملايين مسافر في 2023

كشف الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، اليوم الاثنين، أن الجوية الجزائرية نقلت أكثر من 7 ملايين مسافر في سنة 2023.

و أفاد أمين أندلسي، بأن الخطوط الجوية الجزائرية تفتح رحلات أسبوعية دائمة نحو 10 عواصم أفريقية في أقل من سنة، مضيفا بأن الوضعية المالية للخطوط تحسنت بعد 7 سنوات من المعاناة، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية توظف 8500 عامل حاليا.

كما أشار الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في ذات السياق، إلى استلام 15 طائرة جديدة بين 2025 و2027، ليرتفع الأسطول الى 70 طائرة.

سهام قريمش

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