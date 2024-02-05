الجوية الجزائرية: نقل أكثر من 7 ملايين مسافر في 2023

5 فبراير، 2024

كشف الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، اليوم الاثنين، أن الجوية الجزائرية نقلت أكثر من 7 ملايين مسافر في سنة 2023.

و أفاد أمين أندلسي، بأن الخطوط الجوية الجزائرية تفتح رحلات أسبوعية دائمة نحو 10 عواصم أفريقية في أقل من سنة، مضيفا بأن الوضعية المالية للخطوط تحسنت بعد 7 سنوات من المعاناة، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية توظف 8500 عامل حاليا.

كما أشار الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في ذات السياق، إلى استلام 15 طائرة جديدة بين 2025 و2027، ليرتفع الأسطول الى 70 طائرة.

سهام قريمش

5 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

اسبانيا توافق على تسليم دركي سابق للجزائر

21 أغسطس، 2021

ديوان الحج والعمرة ينذر الوكالات السياحية كتابيا

9 أبريل، 2022

رئيس الجمهورية: إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي

4 ديسمبر، 2021

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

3 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: