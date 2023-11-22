الجوية الجزائرية: تعويض التذاكر غير المستعملة أثناء الجائحة

22 نوفمبر، 2023

أعلن اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية ياسين بن سليمان، عن وضع برنامج لكل المسافرين الذين طلبو تعويض عن تذاكرهم غير المستعملة أثناء فترة كوفيد 19.

وأةضح بن سليمان، خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني أن كل الطلبات التي تم تقديمها من قبل المسافرين هي قيد الدراسة. وسوف يتم تعويضها كليا وتدريجيا.

ولفت ذات المتحدث إلى أن كل المكاتب والوكالات الخاصة بالجوية الجزائرية تبقى مفتوحة لتعويض كل المسافرين.

وأفاد المدير :”انه وفي إطار توحيد معايير الشركة كما هو موجود في العالم قمنا بخفض وزن الحقائب من 30 الى 23 كلغ. مؤكدا أنه من الضروري أن ندخل في هذا المعيار الدولي للوزن.

في حين أوضح المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية. أن الكلام الذي يروّج حول عمال الشركة خاطئ. حيث أن عدد العمال خلال السنة 2023 هو 8315 عامل. بعدما كان سنة 2019 يبلغ 8799 عامل

رمزي أحمد توميات

22 نوفمبر، 2023

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