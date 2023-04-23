الجوية الجزائرية تعلن عن قرار مهم

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تغييرات في عملية حجز الكراسي المتحركة بداية من 1 ماي.

و كشفت الجوية الجزائرية أن حجز المقاعد المتحركة يكون عبر وكالاتها قبل 48 ساعة من موعد السفر، وذلك لدواعي أمنية ومن أجل ضمان رفاهية ونوعية الخدمات المقدمة

هذا وقد وضعت الجوية الجزائرية، تحت تصرف المسافرين خدمة “مرحبا” موجهة خصيصا للأشخاص الذين يقودون هذه الكراسي.

كما أوضحتت الشركة أن عدد المقاعد المتحركة في كل رحلة محدود. كما يتوجب وجود مرافق سنه 18 سنة على الأقل في بعض الحالات مرفوق بتبرير طبي

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...