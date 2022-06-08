الجوية الجزائرية تعلن الافتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية من وإلى فرنسا

8 يونيو، 2022
أعلنت اليوم الأربعاء، شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن الافتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية من وإلى فرنسا.
وحسب بيان للجوية الجزائرية، فإن هذا الافتتاح يأتي عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية.
وجاء في نص البيان:”عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن افتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية من و الى فرنسا”.
رمزي أحمد توميات
8 يونيو، 2022

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