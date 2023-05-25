الجوية الجزائرية: تخصيص 78 رحلة لنقل الحجاج

قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتخصيص 78 رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة خلال موسم الحج 1444/2023.

وكشف نذير حاج سعيد المدير المركزي للمبيعات والشبكات بالجوية الجزائرية، أن عدد رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، يبلغ 78 رحلة من بين 137 رحلة مبرمجة نحو البقاع المقدسة هذا الموسم في حين تتكفل شركتان سعوديتان بالرحلات المتبقية.

هذا ويشمل برنامج رحلات الحج المنظمة من طرف الشركات الثلاث تسعة مطارات، وذلك بعد إضافة مطارات تمنراست. أدرار والأغواط إلى قائمة المطارات الوطنية المعنية بنقل الحجاج مباشرة نحو البقاع المقدسة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

في حين تقدر حصة مطار الجزائر العاصمة “هواري بومدين” من إجمالي رحلات الحج 48 رحلة. مقابل 23 رحلة لمطار وهران، و 28 رحلة لمطار قسنطينة، 12 رحلة لمطار ورقلة.

بالإضافة كذلك إلى 9 رحلات لمطار عنابة، 3 رحلات لمطار أدرار، 7 رحلات لمطار بشار. 6 رحلات لمطار الأغواط ورحلة واحدة لمطار تمنراست.

أما بخصوص موعد أول رحلة للحجاج، فكشف حاج سعيد أنها ستكون ليلة الأربعاء إلى الخميس من الأسبوع المقبل. عبر مطار “هواري بومدين” بالجزائر العاصمة.

كما يمكن للحجاج الراغبين في حجز الرحلات واقتناء التذاكر الخاصة بهم. إستخدام المنصة الرقمية “بوابة الحج” التي أطلقها الديوان الوطني للحج والعمرة وذلك ابتداء من أمس الأربعاء.

ومن خلال الرقم الخاص الذي يمنح له, يمكن للحاج الولوج لهذه المنصة, للاطلاع على المطار الذي سيسافر عبره, وبرنامج الرحلات الخاص بالجوية الجزائرية (والشركتين السعوديتين المشاركتين في عملية نقل الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة), إضافة إلى اختيار اليوم والتوقيت الذي يناسبه, حسب السيد حاج سعيد.

وسيكون بمقدور الحجاج ابتداء من يوم غد الخميس استخراج التذاكر التي ستصلهم عبر البريد الالكتروني وطبعها “دون الحاجة للتنقل إلى الوكالات التجارية للشركة”.

رمزي أحمد توميات

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