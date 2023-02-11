الجوية الجزائرية: الصين تضع شرطا لدخول أراضيها

11 فبراير، 2023

كشفت اليوم السبت، الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن السلطات في الصين، اشترطت تحليل “PCR” السلبي لدخول أراضيها.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أن الراغب في السفر إلى بكين الصينية، عليه استظهار التحليل السلبي قبل 48 ساعة من الرحلة.

كما تجدر الاشارة الى السلطات الصحية الصينية، كشفت نهاية جانفي، عن تسجيل قرابة 60 ألف وفاة بفيروس كورونا بين الـ8 من ديسمبر 2022 والـ12 من جانفي 2023.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن المستشفيات بمختلف أنحاء البلاد سجلت 59938 وفاة.

رمزي أحمد توميات

11 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

المديرية العامة للأمن الوطني توضّح أسباب وفاة المدعوة (م.س) بعد نقلها من مقر الامن الحضري الأول بباب الوادي

18 فبراير، 2021

الوكالة الوطنية للنفايات تحصي رمي 8 ملايين خبزة في الحاويات خلال شهر رمضان

15 مايو، 2021

شان 2022: المباراة الافتتاحية بين المنتخب المحلي و نظيره الليبي اليوم

13 يناير، 2023

وزير الإتصال يشرف على تنصيب ” سهام درارجة على رأس الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار

4 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: