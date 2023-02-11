الجوية الجزائرية: الصين تضع شرطا لدخول أراضيها

كشفت اليوم السبت، الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن السلطات في الصين، اشترطت تحليل “PCR” السلبي لدخول أراضيها.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أن الراغب في السفر إلى بكين الصينية، عليه استظهار التحليل السلبي قبل 48 ساعة من الرحلة.

كما تجدر الاشارة الى السلطات الصحية الصينية، كشفت نهاية جانفي، عن تسجيل قرابة 60 ألف وفاة بفيروس كورونا بين الـ8 من ديسمبر 2022 والـ12 من جانفي 2023.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن المستشفيات بمختلف أنحاء البلاد سجلت 59938 وفاة.

رمزي أحمد توميات

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